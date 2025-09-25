ВС РФ ликвидировали 2 самолета ЯК-52 воздушных сил Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия ликвидировала на полевом аэродроме 2 воздушных судна ЯК-52 и 10 БПЛА А-22 воздушных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

В оборонном ведомстве также рассказали об улучшении тактического положения подразделения группировки войск "Запад". В частности, российские бойцы завершают освобождение Кировска в ДНР и проводят зачистку города.

Ранее ВС РФ атаковали предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, которые занимались разработкой оперативно-тактических комплексов (ОТК) "Сапсан". Удар был нанесен с помощью высокоточного оружия большой дальности и ударных беспилотников.

Помимо этого, были атакованы заводы, где выпускались ударные и разведывательные дроны, роботизированная боевая техника, БПЛА-перехватчики и барражирующие снаряды. В результате все цели были поражены.

