ВС РФ ликвидировали 2 самолета ЯК-52 воздушных сил Украины
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российская армия ликвидировала на полевом аэродроме 2 воздушных судна ЯК-52 и 10 БПЛА А-22 воздушных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
В оборонном ведомстве также рассказали об улучшении тактического положения подразделения группировки войск "Запад". В частности, российские бойцы завершают освобождение Кировска в ДНР и проводят зачистку города.
Ранее ВС РФ атаковали предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, которые занимались разработкой оперативно-тактических комплексов (ОТК) "Сапсан". Удар был нанесен с помощью высокоточного оружия большой дальности и ударных беспилотников.
Помимо этого, были атакованы заводы, где выпускались ударные и разведывательные дроны, роботизированная боевая техника, БПЛА-перехватчики и барражирующие снаряды. В результате все цели были поражены.
