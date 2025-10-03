Форма поиска по сайту

03 октября, 13:15

Политика

Российская армия оттеснила противника от Часова Яра и Константиновки в ДНР

Российская армия оттеснила противника от Часова Яра и Константиновки в ДНР

Российская армия оттеснила противника от Часова Яра и Константиновки в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.

Также российские бойцы нанесли поражение бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Новая Сеч, Садки и Спасская.

Всего с начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили почти 1 000 самолетов и вертолетов, подбили около 87 000 украинских беспилотников, ликвидировали почти 25 000 танков и других тяжелых бронемашин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Спецоперация на Украине
Иван Евдокимов

