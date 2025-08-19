Фото: ТАСС/Александр Щербак

Власти Киева по-прежнему не хотят забирать 1 тысячу военнослужащих украинской армии, которые находятся в плену. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Таким образом дипломат отреагировала на заявление украинского посла в Польше Василия Боднара о том, что Украина знает, "как убивать русских", и поэтому важна для НАТО.

"Может, тысячу пленных украинцев заберете, чикатилы киевскорежимные? А то еле-еле заставили их забрать тысячу убитых граждан Украины, от которых Банковая отказывалась. Живых забирать тоже не желают", – подчеркнула Захарова.

Во вторник, 19 августа, состоялся еще один обмен между Россией и Украиной. Он был осуществлен в соответствии со Стамбульскими договоренностями. Москва передала украинской стороне 1 тысячу тел солдат ВСУ, а российская сторона получила 19 тел военнослужащих ВС РФ.

До этого помощник Владимира Путина сообщал, что во время третьего раунда переговоров в Стамбуле стороны договорились обменяться по меньшей мере 1,2 тысячи военнопленных от каждой страны. Россия также предложила направить 3 тысячи тел военных, которые Киев сможет получить при содействии Красного креста.

Позже Мединский заявил, что Украина отказалась от 1 тысячи пленных солдат. Помощник российского лидера также подчеркнул, что по этой же причине тяжело шел второй этап обмена.

