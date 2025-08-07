Захарова назвала аморальностью отказ Киева принимать своих военных в рамках обмена

Фото: ТАСС/Алексей Смагин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала аморальным и чудовищным отказ украинской стороны от тысячи военнопленных, которых Киев не стал принимать в рамках обмена. Ее слова приводятся на сайте ведомства.

"Это уже даже не двойные стандарты, а полная аморальность", – отметила дипломат, добавив, что именно по этой причине возникли трудности во время второго и третьего этапа обмена.

При этом, по словам Захаровой, многие бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находятся в плену, рассказали, что некоторые только и ждут момента, когда смогут сдаться в плен российской армии, чтобы не погибнуть в окопах, блиндажах, а также во время "самоубийственных вылазок на передовой под дулом трусливых украинских командиров".

Ранее помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщал, что делегации РФ и Украины договорились во время третьего раунда переговоров в Стамбуле обменяться не менее 1,2 тысячи военнопленных с каждой стороны.

Кроме того, Россия предложила направить Украине еще 3 тысячи тел военнослужащих, которые Киев сможет получить при содействии Красного креста. Однако спустя время Мединский заявил, что украинская сторона отказалась от 1 тысячи пленных солдат ВСУ. Он также уточнил, что Москва никогда не занималась разделением пленных на сорта.

