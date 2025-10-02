Форма поиска по сайту

Новости

02 октября, 21:15

Политика

Путин заявил, что все страны НАТО сейчас воюют с Россией

Путин отметил устойчивость России к санкциям

Михаил Мишустин вручил премии правительства России в области образования в Москве

Путин поздравил россиян с Днем воссоединения новых регионов с РФ

Путин назвал Кеосаяна выдающимся режиссером

Песков заявил, что подрыв "Северных потоков" был невозможен без ведома Байдена

Песков заявил, что Москва готова к диалогу, но Киев занял пассивную позицию

Песков заявил о готовности Москвы к диалогу по урегулированию украинского конфликта

Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет в декабре

Путин потребовал следить за планами США по расширению противоракетной обороны

Все страны НАТО сейчас воюют с Россией и уже это не скрывают. Об этом заявил Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

Президент уточнил, что в Европе создан специальный центр, который сопровождает все действия Вооруженных сил Украины (ВСУ), делится информацией, передает разведданные, поставляет оружие и обучает украинских военных.

Путин добавил, что Россия сегодня успешно противостоит НАТО, поэтому слова президента США Дональда Трампа о "бумажном тигре" безосновательны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

