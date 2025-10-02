Путин заявил, что все страны НАТО сейчас воюют с Россией

Все страны НАТО сейчас воюют с Россией и уже это не скрывают. Об этом заявил Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

Президент уточнил, что в Европе создан специальный центр, который сопровождает все действия Вооруженных сил Украины (ВСУ), делится информацией, передает разведданные, поставляет оружие и обучает украинских военных.

Путин добавил, что Россия сегодня успешно противостоит НАТО, поэтому слова президента США Дональда Трампа о "бумажном тигре" безосновательны.

