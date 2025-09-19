Загранпаспорт может понадобиться детям при поездках в Абхазию и Белоруссию

Для поездок в страны, куда россиян пускают по внутреннему паспорту, детям теперь может понадобиться загранпаспорт. Это связано с новыми правилами въезда в Россию и выезда из страны. Они вступают в силу в январе 2026 года.

С 20-го числа свидетельство о рождении для детей больше не будет входить в перечень документов, удостоверяющих личность при пересечении границы с Абхазией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Осетией.

