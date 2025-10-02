Российская армия освободила село Вербовое в Днепропетровской области. Как сообщили в Минобороны, под контроль перешло свыше 10 квадратных километров территории. Этот населенный пункт находится на стыке Днепропетровской и Запорожской областей.

Всего с начала проведения спецоперации российские войска уничтожили почти 1 000 самолетов и вертолетов, а также более 87 тысяч украинских беспилотников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.