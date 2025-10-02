Форма поиска по сайту

02 октября, 12:30

Российская армия освободила село Вербовое в Днепропетровской области

Российская армия освободила село Вербовое в Днепропетровской области

В Госдуме предложили запретить содержать собак опасных пород в многоквартирных домах

В Госдуме предложили выдавать талоны на питание малоимущим людям

В Госдуме предложили сдвинуть начало уроков в школах на 09:00

ВС РФ освободили село Вербовое в Днепропетровской области

Новости мира: наводнение произошло на Сицилии

Россия будет развивать всестороннее сотрудничество с государствами Африки

"Деньги 24": правительство США частично прекратило работу

Россияне смогут подать заявление на визу в Чехию в консульский отдел посольства в Москве

ВС РФ уничтожили почти тысячу самолетов и вертолетов за время СВО

Российская армия освободила село Вербовое в Днепропетровской области. Как сообщили в Минобороны, под контроль перешло свыше 10 квадратных километров территории. Этот населенный пункт находится на стыке Днепропетровской и Запорожской областей.

Всего с начала проведения спецоперации российские войска уничтожили почти 1 000 самолетов и вертолетов, а также более 87 тысяч украинских беспилотников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

