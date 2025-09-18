Форма поиска по сайту

18 сентября, 22:45

Российская платформа международных платежей А7 начала работу в Африке

Российская платформа трансграничных платежей А7, созданная банком ПСБ в ответ на международные санкции, начала работать в Африке. Первые офисы компании открылись в столице Зимбабве Хараре и в нигерийском Лагосе.

Сервис обеспечивает технологичное IT-решение для бесперебойных расчетов в любой валюте и в любой стране. По словам представителей компании, платформа становится альтернативой крупным международным игрокам и открывает новые возможности для бизнеса.

