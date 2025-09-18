Форма поиска по сайту

18 сентября, 12:15

Мэр Москвы

Собянин рассказал о возвращении индустриальных предприятий в Москву

Собянин открыл обновленный спорткомплекс с бассейном в Новогирееве

Собянин открыл обновленный спорткомплекс с бассейном в Новогиреевеве

Индустриальные предприятия возвращаются в столицу. Как отметил Сергей Собянин на пленарной сессии Московского финансового форума, в первую очередь это связано с кадровыми возможностями.

По словам мэра, ситуация начала меняться 5–7 лет назад. Тогда компании, которые инвестировали в регионах, стали разворачиваться в сторону крупных городов, и произошло это из-за особенностей современного производства.

