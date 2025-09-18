В России появится список товаров, на которые запретят делать наценку более чем на 10%

В России появится специальный список товаров первой необходимости, который запретит магазинам делать наценку на них больше чем на 10%.

В перечень войдут хлебобулочные изделия, молочные продукты и крупы. За счет этого планируют сдерживать рост цен на самые важные товары из продуктовой корзины. По словам экспертов, необоснованные наценки раскручивают инфляцию и разоряют сельхозпроизводителей.

