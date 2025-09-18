Собянин предложил пересмотреть соцгарантии для нелегально работающих

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Сергей Собянин предложил пересмотреть социальные гарантии для граждан, которые работают в теневом секторе экономики. Он высказался об этом в ходе пленарной сессии "Финансовая система: вызовы и задачи" на Московском финансовом форуме – 2025.

Мэр объяснил, что бюджет "в большей степени" зависит от поступления налогов от среднего и малого, а также крупного ненефтегазового бизнеса. В связи с этим важно наблюдать за тем, "кто и что платит", а также не забывать о принципе справедливости. Он является фундаментальным в системе налогообложения, подчеркнул Собянин.

Аргументируя свою точку зрения, глава города привел в пример двух абстрактных соседей, один из которых работает на постоянной основе, а другой – как самозанятый. В связи с этим один из них платит налоги в размере 47%, в то время как второй – только 5%.

"Живут они одинаково, получают одинаковые доходы, делают одинаковую работу. И чем больше мы увеличим налоговые изъятия, тем больше стимулов переходить в серый и теневой сектор", – указал Собянин.

Кроме того, столица платит 180 миллиардов рублей в федеральный фонд обязательного медицинского страхования за неработающее население, в регионах эта сумма достигает 1 триллиона рублей. Мэр пояснил, что оплата идет за многодетных мам, которые ухаживают за детьми, а также за пенсионеров, инвалидов, учащихся и студентов. При этом в России много людей, которые "не обременены" никакими ограничениями, указал Собянин.

"Забавная картина получается. Человеку, который работает, пашет в поте лица, гарантировано обязательно медицинское страхование. Пенсионеру, который прошел трудовую деятельность, обеспечено. Простите, лоботряс, который ничего не делает и работать не хочет, – мы ему тоже гарантируем, причем даже не спрашивая его", – обратил внимание мэр.

По его мнению, это также мотивирует человека не выходить на рынок труда. В связи с этим происходит дефицит трудовых ресурсов и возникает необходимость в привлечении мигрантов.

Глава города подчеркнул, что по меньшей мере у четверти "безработных" на счетах лежит около 1 миллиона рублей, а еще четверть получает доходы в размере от 50 до 100 тысяч рублей.

"Но слушайте, этим надо заниматься. Надо в министерстве финансов, Госдуме, нам всем надо этим заниматься. Потому что это становится не только социальной, но политической проблемой", – заключил мэр.

Ранее Собянин заявил, что Москва является последним форпостом в борьбе за человеческий капитал. Он подчеркнул, что столица будет по-прежнему максимально быстро двигаться вперед по всем направлениям, включая социальную политику, социальную сферу, здравоохранение, образование, промышленность, транспорт и креативную индустрию.

