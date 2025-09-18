Собянин пошутил, что всем будет веселее жить при хорошем настроении глав ЦБ и Минфина

Фото: ТАСС/Никита Симонов

Всем будет веселее жить, если у председателя ЦБ России Эльвиры Набиуллиной и министра финансов РФ Антона Силуанова будет хорошее настроение, пошутил Сергей Собянин, выступая на Московском финансовом форуме.

"Ну мы же знаем, что все рецессии и кризисы – это же вопрос не только ставки, вопрос психологии. Если тебе плохо, плохо, плохо, так все оно и будет", – поделился своим мнением мэр.

Ранее глава ЦБ заявляла, что утверждение о технической рецессии в российской экономике выглядит дискуссионным. Она напомнила, что валовой внутренний продукт (ВВП) во втором квартале 2025 года был выше первого квартала, при этом наблюдается охлаждение экономики. Набиуллина объясняла, что чем сильнее перегрев экономики, тем значительнее может быть последующее замедление.

Министр финансов РФ позже отмечал, что задачей федерального бюджета на следующие три года станет смягчение денежно-кредитной политики. Также бюджет должен будет обеспечить все свои обязательства вне зависимости от внешних ограничений, в условиях которых Россия живет уже не один год.

