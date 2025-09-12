Набиуллина: льготные ипотеки привели к росту стоимости жилья вдвое

Фото: 123RF/jiffyavril

Льготные ипотеки привели к росту стоимости жилья в России вдвое, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Она отметила, что денежный стимул в лице льготных ипотечных программ не смог существенно увеличить объемы предложения. Это, уточнила она, "ушло в основном в цены".

"С начала 2020 года объемы строительства выросли на 10%, а цены – в два раза. В результате доступность жилья не выросла, даже несмотря на рост доходов населения", – уточнила Набиуллина.

Председатель ЦБ пояснила, что эта ситуация наглядно показывает, к чему могут привести попытки искусственно поддержать спрос без учета возможностей предложения.

При этом Минстрой России намерен рассмотреть меры поддержки ипотеки для молодежи. Глава ведомства Ирек Файзуллин указал, что этот вопрос уже обсуждался с кабмином.

По его мнению, предложенные меры помогут поддержать активность строительного рынка и не допустить снижения объемов возведения жилья в будущем.