Набиуллина: Центробанк наблюдает рост спроса на легковые авто и жилье

12 сентября, 15:50Экономика
Фото: 123RF/erix2005
Центробанк наблюдает рост спроса на легковые автомобили и жилье среди россиян, хотя раньше в этих сферах присутствовало снижение продаж. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.
Она отметила, что потребительский спрос приобрел активный характер в июле – августе. Более того, оживление происходило и в розничном кредитовании.
"После затишья в начале года вырос спрос на автокредиты", – добавила Набиуллина.
При этом Банк России, учитывая снижение ставок по ипотеке, не ожидает роста цен на недвижимость. Регулятор вместе с тем спрогнозировал стабилизацию стоимости топлива на фоне принятых российским правительством мер по ограничению экспорта бензина и наращивания предложения на внутреннем рынке.
Центробанк 12 сентября снизил ключевую ставку с 18 до 17% годовых. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста.
В регуляторе отметили, что рост цен в июле – августе составил 6,3% с поправкой на сезонность, а показатель базовой инфляции снизился до 4,1%.
При этом Набиуллина заявила об общем направлении на снижение ключевой ставки. По ее словам, ЦБ будет действовать аккуратно при принятии решений по этой теме.
"Деньги 24": Центробанк снизил ключевую ставку до 17%