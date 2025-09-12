Набиуллина: Центробанк наблюдает рост спроса на легковые авто и жилье

Фото: 123RF/erix2005

Центробанк наблюдает рост спроса на легковые автомобили и жилье среди россиян, хотя раньше в этих сферах присутствовало снижение продаж. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

Она отметила, что потребительский спрос приобрел активный характер в июле – августе. Более того, оживление происходило и в розничном кредитовании.

"После затишья в начале года вырос спрос на автокредиты", – добавила Набиуллина.

При этом Банк России, учитывая снижение ставок по ипотеке, не ожидает роста цен на недвижимость. Регулятор вместе с тем спрогнозировал стабилизацию стоимости топлива на фоне принятых российским правительством мер по ограничению экспорта бензина и наращивания предложения на внутреннем рынке.

Центробанк 12 сентября снизил ключевую ставку с 18 до 17% годовых. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста.

В регуляторе отметили, что рост цен в июле – августе составил 6,3% с поправкой на сезонность, а показатель базовой инфляции снизился до 4,1%.

При этом Набиуллина заявила об общем направлении на снижение ключевой ставки. По ее словам, ЦБ будет действовать аккуратно при принятии решений по этой теме.

