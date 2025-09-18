Собянин назвал Москву последним форпостом в борьбе за человеческий капитал

Фото: ТАСС/Олег Елков

Столица является последним форпостом в борьбе за человеческий капитал, заявил Сергей Собянин в ходе Московского финансового форума.

"Мы должны бороться за людей, чтобы они, уехав даже из своих регионов, не оказались совершенно в чужой стране, чтобы они оставались у нас", – заявил глава города.

Он также подчеркнул, что Москва будет по-прежнему максимально быстро двигаться вперед по всем направлениям, включая социальную сферу, здравоохранение, образование, промышленность, транспорт и креативную индустрию.

"Это единственный залог того, чтобы мы были конкурентными", – отметил Собянин.

По его словам, у Москвы нет никаких оснований сидеть "сложа руки" и говорить, что у столицы все замечательно. Нельзя "почивать на лаврах", находясь "на Олимпе", так как оттуда можно мгновенно опуститься, если не двигаться вперед, уверен мэр.

"Европейские города, они там стагнируют в безопасности, в экономике, почему нам на них нужно ориентироваться? Мы должны переориентироваться на других лидеров. На Восточную Азию, на Сингапур, Гонконг, Пекин, Шанхай и так далее. Они сегодня лидеры роста", – отметил Собянин.

Ранее глава города заявил, что производительность труда в Германии в 1,7 раза выше, чем в России. Однако, по его мнению, это связано не с количеством труда, а с концентрацией населения.

В Москве же этот показатель примерно такой же, как в ФРГ, и значительно выше, чем в среднем по РФ, добавил Собянин.

При этом мэр выразил надежду, что в данный период экономика столицы находится на самой низкой точке роста, которая позже перейдет к положительной динамике.

