Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Сергей Собянин заявил, что ему интересно разговаривать с коренными москвичами. Об этом мэр рассказал в ходе пленарной сессии "Финансовая система: вызовы и задачи" в рамках Московского финансового форума.

Мэр отметил, что ему интересно общаться с горожанами, которые родились, выросли и работают в большом городе, ни разу не жившими в сельской местности.

"Когда они спорят со мной – с человеком, который родился в глухой деревне, половину своей жизни посвятил развитию сельской местности и проживанию там – когда мне говорят, что я не знаю село, там все по-другому, мне это очень забавно слушать", – сказал мэр.

Он добавил, что издалека, видимо, видно лучше, что там происходит.

На Московском финансовом форуме ежегодно обсуждаются актуальные вопросы финансово-экономической политики и долгосрочной стабильности финансовой системы России. А также вырабатываются решения для совершенствования работы финансово-экономического блока правительства.

Ранее Собянин пошутил, что всем будет веселее жить, если у председателя ЦБ России Эльвиры Набиуллиной и министра финансов РФ Антона Силуанова будет хорошее настроение. Он отметил, что все рецессии и кризисы – это "вопрос не только ставки, вопрос психологии".