Российские ПВО сбили 2 украинские ракеты "Нептун" и 128 дронов

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили 2 ракеты "Нептун" и 128 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на данные Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, всего с момента начала специальной военной операции на Украине российские силы ликвидировали 87 405 беспилотников, 283 вертолета, 667 самолетов и другой техники ВСУ.

Ранее Вооруженные силы России ударили по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Атаке подверглись объекты в Ивано-Франковской, Хмельницкой и Житомирской областях, а также в Виннице и во Львове. В результате все цели были поражены.

Позже глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что батальон "Ваха" спецназа "Ахмат" поразил опорный пункт на харьковском направлении. Первый удар беспилотника вызвал пожар, который попытался потушить один из украинских военных. Вторым ударом дрона опорный пункт был ликвидирован.

