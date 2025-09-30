Массированная атака БПЛА отражена в Волгоградской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО отразили массированную атаку украинских дронов в Волгоградской области ночью во вторник, 30 сентября. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров.

По информации губернатора, в результате падения обломков БПЛА в Светлоярском районе было нарушено электроснабжение трех населенных пунктов. Также было зафиксировано два крупных возгорания сухой растительности, которые оперативно ликвидировали прибывшие противопожарные силы.

Бочаров подчеркнул, что в результате атаки никто из местных жителей не пострадал. Повреждений инфраструктуры нет.

Ранее двое мирных жителей получили травмы в результате ракетного обстрела Белгорода. Также за медпомощью обратился боец самообороны, находившийся неподалеку от места детонации взрывного устройства в селе Репяховка Краснояружского района.