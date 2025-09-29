Два человека погибли после ночной атаки БПЛА в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Воробьёв LIVE"

Два человека, в том числе ребенок, погибли в результате ночной атаки БПЛА в Московской области, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, в ночь на понедельник, 29 сентября, силы ПВО уничтожили четыре вражеских беспилотника над Воскресенском и Коломной.

"К сожалению, в Воскресенске произошла трагедия: во время пожара в частном доме погибли два человека – 76-летняя женщина и ее 6-летний внук. Выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким погибших. Мы окажем всю необходимую помощь семье", – указал глава Подмосковья.

Он уточнил, что в нескольких домах в Воскресенске выявлены повреждения остекления и фасадов, также нарушено уличное освещение. Пострадавших, кроме бабушки и внука, больше нет, на месте работают сотрудники экстренных служб.

Гражданам, нуждающимся во временном размещении, предоставят жилье и окажут необходимую поддержку, добавил Воробьев.

На фоне атаки украинских дронов в аэропортах Калуги и Жуковский вводились ограничения. Авиагавани не принимали и не выпускали самолеты.

В период действия мер безопасности на запасном аэродроме приземлилось одно воздушное судно, выполнявшее рейс в Жуковский. В настоящее время ограничения сняты, аэровокзалы работают в штатном режиме.