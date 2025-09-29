Форма поиска по сайту

29 сентября, 07:27

Транспорт

Ограничения отменены в аэропорту Калуги и Жуковском

Фото: depositphotos/Nordroden

В аэропорту Калуги и Жуковском отменили ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В период действия мер на запасной аэродром ушел один самолет, выполнявший рейс в Жуковский.

Временные ограничения на полеты ввели в калужском аэропорту в ночь на 29 сентября. В Жуковском меры безопасности были объявлены ближе к утру.

Между тем аналогичные ограничения продолжают действовать в авиагавани Тамбова. Данные меры призваны обеспечить безопасность полетов.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" внезапно отказалась от рейсов в Геленджик

