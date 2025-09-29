29 сентября, 07:27Транспорт
Ограничения отменены в аэропорту Калуги и Жуковском
Фото: depositphotos/Nordroden
В аэропорту Калуги и Жуковском отменили ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
В период действия мер на запасной аэродром ушел один самолет, выполнявший рейс в Жуковский.
Временные ограничения на полеты ввели в калужском аэропорту в ночь на 29 сентября. В Жуковском меры безопасности были объявлены ближе к утру.
Между тем аналогичные ограничения продолжают действовать в авиагавани Тамбова. Данные меры призваны обеспечить безопасность полетов.
