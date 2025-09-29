29 сентября, 05:13Транспорт
Ограничения на полеты введены в аэропорту Жуковский
Фото: depositphotos/Chalabala
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Жуковский. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Он напомнил, что подобные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Аналогичные ограничения также продолжают действовать в аэропортах Калуги и Тамбова. На момент публикации все три воздушные гавани не принимают и не отправляют самолеты.
