Ограничения на полеты введены в аэропорту Жуковский

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Жуковский. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что подобные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Аналогичные ограничения также продолжают действовать в аэропортах Калуги и Тамбова. На момент публикации все три воздушные гавани не принимают и не отправляют самолеты.

Ранее сообщалось, что российская авиакомпания "Аэрофлот" открыла отдельную стойку для регистрации пассажиров с животными в аэропорту Шереметьево. Там у граждан проверят документы и соответствие контейнера для питомца требованиям авиакомпании.

Девушка украла часы в Пулково и улетела в Баку

