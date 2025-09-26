Стойка для регистрации пассажиров с животными появилась в аэропорту Шереметьево

Фото: телеграм-канал "По SUти"

Российская авиакомпания "Аэрофлот" открыла отдельную стойку для регистрации пассажиров с животными в аэропорту Шереметьево, сообщила пресс-служба перевозчика.

На стойке у граждан проверят документы и соответствие контейнера для питомца требованиям авиакомпании. Помимо этого, гражданам выдадут посадочный талон, оформят животное для перелета, а также проконсультируют по вопросам перевозки питомцев и дадут рекомендации для полета.

Более того, "Аэрофлот" намерен открыть в указанной авиагавани дополнительную стойку для пассажиров международных рейсов.

Ранее "Аэрофлот" расширил услугу по перевозке животных в салоне самолета. Согласно новым правилам, пассажир может перевозить 2 контейнера: на соседнем кресле и под сиденьем впереди стоящего кресла. Нововведения позволят владельцам небольших животных оставаться рядом с ними на протяжении всего перелета, чтобы путешествовать с комфортом и без лишнего стресса.