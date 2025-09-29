Форма поиска по сайту

Временные ограничения введены в аэропортах Калуги и Тамбова

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Временные ограничения на полеты ввели в аэропортах Калуги и Тамбова. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Обе воздушные гавани временно не принимают на посадку и не отправляют авиарейсы. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее Минтранс России напоминал авиакомпаниям о правилах при задержке рейсов. В частности, по регламенту перевозчики должны обеспечить пассажиров питанием и местами в гостиницах.

Глава Росавиации Дмитрий Ядров отмечал, что ведомство пока не собирается выделять авиакомпаниям средства на фоне вводимых в аэропортах временных ограничений на использование воздушного пространства.

Пассажиры аэропорта Внуково пожаловались на коллапс у паспортного контроля

