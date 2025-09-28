Временные ограничения в аэропорту Ярославля сняты

Фото: 123RF/cjd1884

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Ярославля сняты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничительные меры в авиагавани вводились в 05:17 по московскому времени для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ранее ограничения на полеты были сняты в аэропорту Самары. В период их действия на запасные аэродромы ушли пять самолетов.

До этого аналогичные ограничения вводили в аэропорту Волгограда. Спустя время их сняли.

Минтранс России напоминал авиакомпаниям о правилах при задержке рейсов. В частности, по регламенту перевозчики должны обеспечить пассажиров питанием и местами в гостиницах.