Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда

Фото: depositphotos/Chalabala

Временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Волгограда. Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Уточняется, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее аналогичные меры уже вводились в воздушной гавани Волгограда. Затем ограничения на прием и выпуск самолетов были отменены.

До этого Минтранс России напоминал авиакомпаниям о правилах при задержке рейсов. В частности, по регламенту перевозчики должны обеспечить пассажиров питанием и местами в гостиницах.

