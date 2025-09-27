27 сентября, 23:27Транспорт
Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда
Фото: depositphotos/Chalabala
Временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Волгограда. Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Уточняется, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее аналогичные меры уже вводились в воздушной гавани Волгограда. Затем ограничения на прием и выпуск самолетов были отменены.
До этого Минтранс России напоминал авиакомпаниям о правилах при задержке рейсов. В частности, по регламенту перевозчики должны обеспечить пассажиров питанием и местами в гостиницах.