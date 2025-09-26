Ограничения сняты в аэропорту Волгограда

Фото: depositphotos/Shebeko

Аэропорт Волгограда вновь открыт на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он напомнил, что ограничения, которые вводились в этом аэропорту в ночь на 26 сентября, были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров заявлял, что ведомство пока не собирается выделять авиакомпаниям средства на фоне вводимых в аэропортах временных ограничений на использование воздушного пространства.

В свою очередь, Минтранс России напоминал авиакомпаниям о правилах при задержке рейсов. В частности, по регламенту перевозчики должны обеспечить пассажиров питанием и местами в гостиницах.