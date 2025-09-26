00:25Транспорт
Ограничения на полеты введены в аэропорту Волгограда
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Волгограда. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.
Вечером 25 сентября аналогичные ограничения на полеты также были введены в аэропорту Тамбова. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее Росавиация и Минтранс РФ разработали правила взаимодействия при введении временного запрета на использование воздушного пространства. Специалисты Росавиации также донастраивают работу с Минобороны России, что позволит более гибко вводить временные ограничения в аэропортах.
