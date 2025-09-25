Временные ограничения введены в аэропорту Тамбова

Фото: 123RF/serjio74

Временные ограничения на полеты введены в аэропорту Тамбова. Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Уточняется, что они необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 25 сентября, аналогичные меры на взлет и посадку самолетов вводились в воздушной гавани Сочи. Из-за этого на запасные аэродромы ушли два самолета. Позднее все ограничения были отменены.

Ранее сообщалось Росавиация пока не планирует выделять авиакомпаниям средства на фоне вводимых в аэропортах временных ограничений на использование воздушного пространства. По словам главы ведомства Дмитрия Ядрова, данный вопрос не стоит на повестке дня.

