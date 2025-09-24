Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Шереметьево

Фото: телеграм-канал Baza

Самолет авиакомпании "Россия" получил повреждение после столкновения с другим бортом в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на перевозчика.

Речь идет о рейсе FV 6097 Москва – Санкт-Петербург. Он столкнулся с другим пассажирским самолетом на рулежной дорожке при подготовке к вылету. Предварительно, произошло соприкосновение крыла с рулем направления воздушного судна.

Пассажиров рейса высадили в здание аэровокзала, после чего авиакомпания предоставила им резервный борт. Специалисты технических служб в данный момент осматривают поврежденный самолет.

По информации телеграм-канала SHOT, самолет "России" столкнулся с Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines, который должен был лететь в Пекин. В результате у самолета российской авиакомпании была частично повреждена хвостовая часть.

Ранее вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в калининградском аэропорту Храброво. На борту в момент происшествия находились, предварительно, 3 члена экипажа и 20 пассажиров.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента. По данным ведомства, при посадке воздушного судна сработала сигнализация о неисправности датчика. При этом вертолет приземлился штатно, пострадавших нет.