МАК опубликовал речевую информацию с регистратора перед падением Ан-24

Фото: телеграм-канал "Дальневосточная транспортная прокуратура"

Звуковой регистратор выявил на записях бортового самописца речевую информацию системы раннего предупреждения приближения к земле (СРППЗ) перед тем, как самолет Ан-24 разбился в районе Тынды. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на отчет Международного авиационного комитета (МАК).

Уточняется, что в период с 12:56:41 по 12:56:44 слышна фраза: "Проверь высоту. Низко земля. Низко земл…". После того как запись была завершена, диспетчер не раз пробовал вызвать экипаж воздушного судна по радио. Однако в ответ не последовало никакой реакции.

Пассажирский самолет Ан-24, летевший по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында, пропал 24 июля. Спустя время его фрагменты были найдены в труднодоступной местности на склоне горы в 15 километрах от Тынды.

На борту воздушного судна, которое принадлежит авиакомпании "Ангара", было 48 человек. В результате все погибли, в том числе заслуженный хирург из Хабаровска 71-летний Леонид Майзель и пятеро сотрудников РЖД.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть более трех лиц.

После случившегося в Амурской области был объявлен режим региональной чрезвычайной ситуации, а также создан оперштаб. Власти пообещали оказать всестороннюю поддержку родственникам погибших, в том числе выплатить им по 5 миллионов рублей.

Владимир Путин выразил слова сочувствия родственникам погибших. Председатель КНР Си Цзиньпин, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и поверенная в делах посольства Великобритании в России Дейни Долакия присоединились к соболезнованиям. В Тынде в память о жертвах создали стихийный мемориал.

Спустя время специалисты нашли на месте крушения бортовые самописцы. Их доставили в Москву для расшифровки. В МАК осмотрели черные ящики. В результате выяснилось, что магнитная лента была уничтожена пожаром. Однако информация речевого самописца сохранилась.

Кроме того, были изъяты два двигателя лайнера и другие детали, представлявшие интерес для следствия. Продолжались допросы пострадавших и свидетелей, проводилось изучение изъятых предметов и документов.

