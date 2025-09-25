01:59Транспорт
Временные ограничения введены в аэропорту Сочи
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Временные ограничения на полеты введены в аэропорту Сочи. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Воздушная гавань не принимает на посадку и не отправляет рейсы. Данные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее Росавиация и Минтранс разработали правила взаимодействия при введении временного запрета на использование воздушного пространства. В регламенте прописано межведомственное взаимодействие, в том числе по линии федеральных органов исполнительной власти.
Глава Росавиации Дмитрий Ядров также заявил, что ведомство пока не собирается выделять авиакомпаниям средства на фоне вводимых в аэропортах временных ограничений на использование воздушного пространства.
В Шереметьево задержался рейс в Санкт-Петербург