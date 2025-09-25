Аэропорт Сочи вновь открыт на прием рейсов

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Аэропорт Сочи снял ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли два самолета.

Меры безопасности ввели в аэропорту Сочи в ночь на четверг, 25 сентября. Данные ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов в регионе.

