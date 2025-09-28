Ограничения на полеты сняты в аэропорту Самары

Фото: 123RF/serjio74

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) сняты в аэропорту Самары, сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, ограничительные меры вводились для обеспечения безопасности полетов. В период их действия на запасные аэродромы ушли пять самолетов.

"Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов", – подчеркнул Кореняко.

Ранее аналогичные ограничения вводили в аэропорту Волгограда. Воздушная гавань временно не принимала и не отправляет авиарейсы. Спустя время ограничения сняли.

Минтранс России напоминал авиакомпаниям о правилах при задержке рейсов. В частности, по регламенту перевозчики должны обеспечить пассажиров питанием и местами в гостиницах.