Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 сентября, 07:44

Происшествия

Силы ПВО перехватили и уничтожили 84 украинских БПЛА над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 84 украинских беспилотника над 8 регионами России в ночь на 29 сентября, сообщило Минобороны РФ.

Уточняется, что за период с 23:00 до 07:00 по московскому времени удалось ликвидировать 78 вражеских воздушных целей. Из них 24 – над территорией Брянской области, 21 – над Белгородской, по 9 – над Воронежской и Смоленской областями, 7 – над Калужской и 4 – над территорией Московского региона. Также 3 БПЛА сбили над Орловской областью и 1 над территорией Курской области.

Вечером в воскресенье, 28 сентября, украинские войска нанесли удар по инфраструктуре в Белгородской области, что привело к значительным перебоям в подаче электроэнергии. На резервные источники питания перешли местные подразделения "Водоканала" и больницы.

Энергетики приступили к восстановлению электроснабжения жителей, прилагая все усилия, чтобы сделать это в максимально сжатые сроки.

Читайте также


происшествиярегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика