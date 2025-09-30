Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие освободили Северск Малый в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает Минобороны.

Населенный пункт взяли под контроль подразделения "Южной" группировки войск благодаря решительным действиям, уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее батальон "Ваха" спецназа "Ахмат" поразил опорный пункт на харьковском направлении, сообщал глава Чечни Рамзан Кадыров. Первый удар БПЛА вызвал пожар. Один из украинских военных попытался потушить огонь, но второй удар "снял все вопросы" о боеспособности пункта, подчеркнул он.

До этого российские военные уничтожили на полевом аэродроме 2 самолета ЯК-52 и 10 дронов А-22 Воздушных сил Украины.