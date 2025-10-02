FT: Украина стала перехватывать меньше российских ракет

Фото: mil.ru

Украина стала перехватывать меньше ракет, выпущенных Россией, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на Financial Times.

Журналисты проанализировали открытые данные Воздушных сил Украины (ВСУ). Судя по ним, в сентябре Киев перехватил только 6% российских баллистических ракет, несмотря на меньшее число запусков по сравнению с августом. Кроме того, в преддверии зимы РФ уничтожила ключевые объекты и критическую инфраструктуру противника.

Прошедшим летом были разрушены не менее четырех предприятий по производству БПЛА, уточнили действующие и бывшие украинские официальные лица.

Вместе с тем неназванный источник из Госдепа США заявил в интервью телеканалу Fox News, что вовлечение НАТО в войну с Россией – это то, чего Штатам хочется меньше всего. Его слова передает радио КП.

Собеседник журналистов подчеркнул, что противостояние необязательно может начаться с "большого взрыва". Конфликту предшествует эскалация, превращающаяся в "спираль токсичности". По мнению представителя Госдепа, "только Богу известно", чем может закончиться подобное столкновение.

Ранее стало известно, что Вашингтон рассматривает возможность поставок Киеву дальнобойных ракет, включая Tomahawk и Barracuda. Как писали СМИ, США также просят страны Североатлантического альянса оказать Украине схожую поддержку. При этом Белый дом еще не принял решение, какие именно поставки могут быть одобрены.