01 октября, 09:13

Политика

Стубб заявил об изменении подхода Трампа к урегулированию конфликта на Украине

Фото: ТАСС/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Президент Финляндии Александр Стубб заявил газете Politico, что американский лидер Дональд Трамп изменил подход к урегулированию украинского конфликта.

По его мнению, риторика главы Белого дома по отношению к России в последнее время ужесточилась.

"Увидев, что пряник редко работает с россиянами, (Трамп. – Прим. ред.) перешел к кнуту <...> Теперь вопрос лишь в том, насколько большой будет кнут", – цитирует Стубба телеканал "360".

При этом Россия открыта к переговорам по устранению первопричин конфликта на Украине. Однако Киев должен гарантировать безопасность и интересы Москвы, а также соблюдать права русских и русскоязычных людей на украинских территориях, отметил глава российского МИД Сергей Лавров.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал о готовности к переговорам с определенными условиями. В частности, уточнил он, Россия не должна "наносить новые линии границ".

Песков заявил о необходимости гарантий безопасности как для Украины, так и для России

