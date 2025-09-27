Лавров заявил о готовности РФ к переговорам по украинскому урегулированию

Фото: kremlin.ru

Россия открыта к переговорам по устранению первопричин конфликта на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН.

По его словам, Киев должен гарантировать безопасность и интересы Москвы, а также соблюдать в полном объеме права русских и русскоязычных людей на украинских территориях.

"На этой основе готовы вести речь и о гарантиях безопасности Украины", – цитирует его ТАСС.

При этом он отметил, что попытки реставрировать евроатлантическую модель безопасности в Европе после украинского конфликта бесперспективны.

Ранее министр иностранных дел РФ заявлял, что НАТО и Евросоюз объявили России настоящую войну руками Украины и уже прямо в ней участвуют. Отказ от принципов Устава ООН является проявлением неоколониальных амбиций, которое неизбежно приведет к увеличению глобальной нестабильности и множеству региональных конфликтов, указывал Лавров.