Лукашенко заявил о наличии "хороших предложений" по решению конфликта на Украине

Фото: kremlin.ru

Для решения конфликта на Украине "на столе" имеются хорошие предложения, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналисту Александру Зарубину.

Белорусский лидер напомнил, что эти инициативы были услышаны лидером США Дональдом Трампом во время российско-американского саммита на Аляске.

Лукашенко также выразил уверенность в том, что глава Украины Владимир Зеленский должен согласиться с планом мирного урегулирования, иначе он может потерять всю страну.

"Я бы хотел вот с ним (Зеленским. – Прим. ред.) просто поговорить. <...> У меня есть что ему сказать. И думаю, настало то время, когда мы должны вступить в консультации (по вопросу окончания конфликта. – Прим. ред.)", – добавил президент Белоруссии.

Он также подчеркнул, что существующие предложения по решению кризиса, которые исходят от США, являются выгодными для Зеленского.

Ранее Лукашенко призвал украинского лидера успокоиться на фоне его угроз ударить по Кремлю. Вместе с тем белорусский президент указал, что российская армия на некоторых участках фронта практически взяла под контроль крупные населенные пункты.

