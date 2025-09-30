Экс-генсек НАТО Столтенберг заявил, что призывал Зеленского уступить территории

Фото: ТАСС/АР/Mark Schiefelbein

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг в своей книге "Под моим надзором", вышедшей в Норвегии, рассказал, что призывал президента Украины Владимира Зеленского уступить территории, как это сделала Финляндия в 1940-е годы. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на агентство France Press.

Столтенберг уточнил, что Зеленский отверг его предложение.

При этом, говорится в книге, со временем украинский лидер и его советники начали задумываться об уступке земель, но настаивали, чтобы новые территориальные реалии и безопасность страны гарантировались через членство Украины в Североатлантическом альянсе.

Тем временем Еврокомиссия намерена выступить с идеей об обмене 140 миллиардов евро из замороженных активов России на бескупонные облигации для Украины, передает радио КП со ссылкой на Politico.

Эти средства будут передаваться Киеву траншами в качестве кредитов, уточняют журналисты, ссылаясь на проект заявления по итогам неформального саммита Евросоюза, который состоится в Копенгагене 1 октября. При этом число траншей не называется.

Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет обращал внимание, что любой вариант урегулирования украинского конфликта может потребовать взаимных уступок, в том числе возможного обмена территориями. При этом, по его мнению, в конечном итоге ни одна из сторон не будет удовлетворена полностью.