Захарова предложила обратиться к США за разъяснениями по уступкам Украине

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова порекомендовала обратиться к США за разъяснениями по поводу слов американского вице-президента Джей Ди Вэнса об "уступках" России по Украине. Ее слова передает ТАСС.

Дипломат обратила внимание, что Москва обозначила уже свои подходы по украинскому конфликту. В частности, Захарова напомнила, что Владимир Путин не раз высказывал свое мнение по этому вопросу. Кроме того, глава МИД РФ предоставлял детальный анализ ситуации, которая затрагивает Украину.

Ранее Вэнс заявил, что Россия впервые за 3,5 года проявила гибкость в своих основных требованиях на переговорах по урегулированию украинского конфликта. Американский вице-президент уточнил, что российская сторона пошла на значительные уступки президенту США Дональду Трампу, и опроверг обвинения в том, что Москва обманывает Вашингтон.

США, по его словам, добросовестно участвуют в переговорах, стремясь прекратить кровопролитие и вести диалог как с русскими, так и с украинцами. Кроме того, Вэнс не считает, что конфликт будет "завершен в одночасье".

Тем не менее он выразил надежду, что решение удастся принять в ближайшие 3–6 месяцев. Для этого нужно обсудить два ключевых вопроса – территориальные споры и гарантии безопасности, добавил политик.

Также Вэнс заверил, что Штаты не планируют отправлять своих военных на Украину, но будут активно участвовать в обеспечении гарантий безопасности для Киева. Вместе с тем он не исключил введения новых санкций против России в будущем, однако подчеркнул, что подобные решения будут приниматься на индивидуальной основе.