WSJ: США планируют поставлять Украине дальнобойные ракеты Tomahawk и Barracuda

Фото: AP Photo/Mass Communication Spc. 3rd Class Kallysta Castillo

Соединенные Штаты рассматривают возможность поставок Украине дальнобойных ракет, в том числе Tomahawk и Barracuda. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

При этом отмечается, что окончательного решения о том, какие именно поставки могут быть одобрены, Белый дом еще не принял. По информации издания, Вашингтон также просит страны НАТО оказать Украине схожую поддержку.

Ранее издание Responsible Statecraft (RS) сообщило, что Киев не сможет воспользоваться американскими ракетами Tomahawk, которые украинский лидер Владимир Зеленский запросил у Вашингтона. По мнению журналистов, Украина не имеет возможности самостоятельно запускать такой тип оружия.

Кроме того, американские запасы Tomahawk и системы их доставки слишком малы и ценны, чтобы США решили с ними расстаться.