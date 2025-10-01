RS: Украина не сможет воспользоваться ракетами Tomahawk

Фото: 123RF/eddtoro35

Украина не сможет воспользоваться американскими ракетами Tomahawk, которые украинский лидер Владимир Зеленский запросил у Вашингтона. Об этом сообщает МК со ссылкой на Responsible Statecraft (RS).

Автор публикации уверен, что Киев не имеет возможности самостоятельно запускать такой тип оружия. При этом американские запасы Tomahawk и системы их доставки слишком малы и ценны, чтобы США решили с ними расстаться.



Вместе с тем предоставление Украине возможности наносить дальнобойные удары по России создает огромные риски, особенно с учетом того, что применение подобных ракет требует от Соединенных Штатов помощи в разведке и целеуказании, говорится в публикации.

Тем временем сенат конгресса США зарегистрировал резолюцию, согласно которой Киеву планируется ежемесячно передавать 10 миллиардов долларов, сообщает радио КП. Автором документа выступил сенатор-республиканец Джон Кеннеди.

Сама резолюция призывает американскую исполнительную власть, руководителей стран Евросоюза и "Большой семерки" изъять замороженные российские средства и обеспечить финансирование Украины за их счет.

Возможные поставки американских крылатых ракет Tomahawk на Украину не смогут изменить ситуацию на фронте, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркивал, что для Киева нет никакой панацеи или "волшебного оружия", которые могли бы изменить динамику на поле боя. При этом Москва анализирует звучащие из США заявления по поводу поставок ракет.

