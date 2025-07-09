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09 июля, 23:30

Экономика

В России появились социальные вклады для малоимущих

В России появились социальные вклады для малоимущих

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В российских банках появились социальные вклады и счета, рассчитанные на получателей государственной помощи и людей с доходами на уровне прожиточного минимума. Открыть можно только один вклад на сумму до 50 тысяч рублей сроком не более года.

Процентная ставка по таким вкладам сопоставима с максимальными рыночными предложениями. На сегодняшний день она варьируется от 17,6 до 20% годовых. Проценты будут выплачиваться ежемесячно, а досрочное закрытие не приведет к их потере. Для открытия социального вклада потребуется подтвердить статус малоимущего.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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