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Внебиржевой курс доллара опустился ниже 78 рублей. Это произошло впервые с 30 июня, следует из данных торгов.

По состоянию на 17:37 по московскому времени курс американской валюты снизился на 48 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. За несколько минут до этого доллар оценивался в 77,97 рубля.

Как считает экономист Петр Щербаченко, американская валюта в июле будет торговаться по цене в диапазоне от 77 до 83 рублей. Он отметил, что рубль продолжает показывать стабильность по отношению к доллару, даже несмотря на внешние факторы.

Специалист также заметил, что в настоящее время динамика рубля происходит из-за баланса валютных операций. С начала года продажи валютной выручки превысили обязательные нормативы, подчеркнул Щербаченко.

Между тем 3 июля стоимость биткоина зафиксировалась на отметке выше 110 тысяч долларов, побив таким образом рекорд от 11 июня. Тогда к 12:46 криптовалюта подорожала на 2,38%, достигнув стоимости в 110 218,92 доллара. При этом портал анализа цен на более чем 20 биржах зарегистрировать, что цена биткоина увеличилась на 2,4%. Средняя стоимость криптовалюты составила 110 271,51 доллара.