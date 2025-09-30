Форма поиска по сайту

30 сентября, 07:45

Происшествия

Новости мира: 13 человек погибли из-за тайфуна во Вьетнаме

Более 100 участников массовых протестов арестованы в Марокко

Три человека погибли в ДТП в Краснодарском крае

Новости мира: ливни обрушились на несколько регионов Испании

Микроавтобус загорелся при съезде на Дмитровское шоссе в Долгопрудном

"Московский патруль": пожар произошел в приюте для животных на севере Москвы

"Московский патруль": в подмосковной конюшне на лошадь упал каркас манежа

"Московский патруль": суд в Москве вынес приговор нападавшим на людей подросткам

"Московский патруль": столичного адвоката задержали по делу о наркотиках

Альпинисты сорвались со скалы при подъеме на гору Фишт в Адыгее

Во Вьетнаме 13 человек погибли из-за тайфуна. Еще 46 пострадали. Шторм сопровождался сильными дождями, ветром и волнами до 8 метров высотой. Они перевернули несколько рыболовецких судов, одно из которых потеряло связь с берегом. Затоплены почти 250 жилых домов, сельхозполя и дороги.

Сразу несколько регионов пострадали в Испании от наводнений, вызванных мощными ливнями. Там местами выпало до 40 литров осадков на квадратный метр. Потоки грязной воды уносили автомобили. Местные власти призвали жителей и туристов сидеть дома.

Слон напал на четырех туристов в африканской Ботсване. Все случилось, когда две пары из США и Британии путешествовали на каноэ по реке. Проводники подвели их слишком близко к слонихе, которую окружили слонята. Самец, почувствовав опасность, ударил одну из женщин сзади.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

