Новости регионов: две фуры и "Газель" столкнулись в Новосибирской области

В Барабинском районе Новосибирской области на трассе Р-254 произошло ДТП. Столкнулись две фуры и "Газель", в результате чего автомобили загорелись. На месте работают пожарные, трасса временно перекрыта. Подробности происшествия уточняются.

Красноярск накрыл туман. Видимость стала настолько плохая, что пришлось задержать несколько авиарейсов. Из воздушной гавани не вылетели вовремя самолеты в Москву, Хабаровск и Игарку. Это подтверждают кадры от местных жителей. На видео с трудом можно рассмотреть многоэтажки, которые находятся через дорогу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.