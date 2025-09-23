Форма поиска по сайту

23 сентября, 08:30

Происшествия

Новости регионов: две фуры и "Газель" столкнулись в Новосибирской области

Новости регионов: две фуры и "Газель" столкнулись в Новосибирской области

Собянин: средства ПВО поразили еще два летевших к Москве БПЛА

Новости мира: потоп произошел в индийском городе Хакимпете

Новости мира: в Варшаве прошла акция протеста против военной помощи Украине

Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО 30 БПЛА за время продолжительный атаки

Мэр Москвы: ПВО Минобороны сбили еще один беспилотник, летевший к столице

Мэр Москвы: уничтожен еще один беспилотник, летевший к Москве

Телефонные мошенники стали все чаще атаковать детей и молодежь в РФ

Три круизных судна с туристами застряли на острове Валаам

"Московский патруль": дочь исполнителя Турецкого отдала мошенникам 6 млн рублей

В Барабинском районе Новосибирской области на трассе Р-254 произошло ДТП. Столкнулись две фуры и "Газель", в результате чего автомобили загорелись. На месте работают пожарные, трасса временно перекрыта. Подробности происшествия уточняются.

Красноярск накрыл туман. Видимость стала настолько плохая, что пришлось задержать несколько авиарейсов. Из воздушной гавани не вылетели вовремя самолеты в Москву, Хабаровск и Игарку. Это подтверждают кадры от местных жителей. На видео с трудом можно рассмотреть многоэтажки, которые находятся через дорогу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияДТПпогодатранспортрегионывидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

