Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 сентября, 11:30

Происшествия

Новости регионов: подростков задержали за подготовку теракта в Ижевске

Новости регионов: подростков задержали за подготовку теракта в Ижевске

Бойцовская собака напала на щенка в Мытищах

Новости регионов: в Ярославле произошел крупный пожар в промзоне

Новости мира: более 300 человек погибли в результате землетрясения в Афганистане

Новости мира: МИД РФ проработает вопрос помощи Афганистану после землетрясения

Новости регионов: в Анапе выросло количество диких птиц, пострадавших от мазута

"Московский патруль": мужчина в столице зарезал экс-супругу, жившую с другим

"Московский патруль": мотоциклист насмерть врезался в бордюр на набережной Москвы-реки

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 1 сентября

В Красноярском крае прорвало дамбу у озера Огоньки

В Ижевске предотвратили теракт. Как сообщили в Следственном комитете и ФСБ, задержаны трое подростков в возрасте 15, 16 и 17 лет. По данным следствия, с заказчиком они связались в мессенджере. Подростки пытались взорвать проходную оборонно-промышленного предприятия. Все задержанные арестованы, возбуждено уголовное дело.

В Петербурге развернулась погоня со стрельбой. Полицейские заметили подозрительный автомобиль каршеринга, но водитель отказался остановиться. Он увеличил скорость и попытался скрыться. В итоге водитель не справился с управлением и врезался в припаркованные машины. Экспертиза показала, что он был пьян.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоИван Евдокимов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика