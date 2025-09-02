Новости регионов: подростков задержали за подготовку теракта в Ижевске

В Ижевске предотвратили теракт. Как сообщили в Следственном комитете и ФСБ, задержаны трое подростков в возрасте 15, 16 и 17 лет. По данным следствия, с заказчиком они связались в мессенджере. Подростки пытались взорвать проходную оборонно-промышленного предприятия. Все задержанные арестованы, возбуждено уголовное дело.

В Петербурге развернулась погоня со стрельбой. Полицейские заметили подозрительный автомобиль каршеринга, но водитель отказался остановиться. Он увеличил скорость и попытался скрыться. В итоге водитель не справился с управлением и врезался в припаркованные машины. Экспертиза показала, что он был пьян.

