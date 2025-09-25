Новости мира: акция протеста прошла в израильском аэропорту Бен-Гурион

Акция протеста прошла в израильском аэропорту Бен-Гурион. Протестующие с флагами Израиля и плакатами потребовали прекращения войны и освобождения заложников, удерживаемых в Газе. Они призвали президента США Дональда Трампа посодействовать возвращению пленных и обвинили премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в блокировании возможностей для заключения мирного соглашения.

Семья одного из погибших в авиакатастрофе в небе над Вашингтоном подала в суд на правительство и перевозчика. Там 29 января пассажирский самолет Bombardier при заходе на посадку столкнулся с военным вертолетом. Жертвами катастрофы стали 67 человек. В иске утверждается, что в авиакомпании знали о многочисленных инцидентах, когда вертолеты пролетали рядом с коммерческими самолетами в районе аэропорта Рейгана, но не обеспечили надлежащую подготовку пилотов и не приняли других мер для снижения рисков.

Китайцы устроили рыбалку на затопленных улицах Макао. Супер-тайфун "Рагаса" принес вместе с наводнением большое количество морских обитателей. Местные жители ловили рыбу на улицах голыми руками.

