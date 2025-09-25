Форма поиска по сайту

25 сентября, 07:45

Политика

Новости мира: акция протеста прошла в израильском аэропорту Бен-Гурион

Онлайн-сервисы не смогут продлевать подписки без согласия россиян

Российские войска сорвали ротацию ВСУ в Днепропетровской области

В Госдуме предложили программу обновления автопарка

Новости мира: Лавров заявил, что Берн утратил статус надежного нейтрального посредника

Песков прокомментировал заявления Трампа во время Генассамблеи ООН

Песков заявил, что Москва готова к диалогу, но Киев занял пассивную позицию

"Вопрос спорный": в ГД предложили запретить ходить с собаками в магазины, аптеки и кафе

Кабмин утвердил производственный календарь на следующий год

Песков заявил о готовности Москвы к диалогу по урегулированию украинского конфликта

Акция протеста прошла в израильском аэропорту Бен-Гурион. Протестующие с флагами Израиля и плакатами потребовали прекращения войны и освобождения заложников, удерживаемых в Газе. Они призвали президента США Дональда Трампа посодействовать возвращению пленных и обвинили премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в блокировании возможностей для заключения мирного соглашения.

Семья одного из погибших в авиакатастрофе в небе над Вашингтоном подала в суд на правительство и перевозчика. Там 29 января пассажирский самолет Bombardier при заходе на посадку столкнулся с военным вертолетом. Жертвами катастрофы стали 67 человек. В иске утверждается, что в авиакомпании знали о многочисленных инцидентах, когда вертолеты пролетали рядом с коммерческими самолетами в районе аэропорта Рейгана, но не обеспечили надлежащую подготовку пилотов и не приняли других мер для снижения рисков.

Китайцы устроили рыбалку на затопленных улицах Макао. Супер-тайфун "Рагаса" принес вместе с наводнением большое количество морских обитателей. Местные жители ловили рыбу на улицах голыми руками.

