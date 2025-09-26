Новости мира: почти 450 тыс человек эвакуировали на Филиппинах из-за шторма Буалой

Почти 450 тысяч человек эвакуировали на Филиппинах из-за шторма Буалой. Повалены сотни деревьев, десятки домов остались без крыш. По всей стране сейчас работают 307 эвакуационных центров, куда люди перебрались только с самым необходимым. Это уже второй мощный шторм за последние дни, ранее по Филиппинам прошел тайфун "Рагаса".

Бельгия отказала Украине в кредите за счет 140 миллиардов евро из замороженных активов России. Такое решение принял премьер-министр страны. Предложение о беспроцентном займе поступило от канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

Журналисты застали семейную ссору президента США Дональда Трампа и его жены Мелании. Супруги начали выяснять отношения недалеко от иллюминатора вертолета, а потом продолжили конфликт у трапа. После этого они спокойно вышли из самолета.

