26 сентября, 16:30

Происшествия

Новости мира: почти 450 тыс человек эвакуировали на Филиппинах из-за шторма Буалой

От отравления алкоголем в Ленобласти за сентябрь погибли 19 человек

Новости мира: США введет пошлины до 100% на фармацевтическую продукцию

Двоих пострадавших в ДТП в Аланье россиян эвакуируют в ближайшие дни

Новости регионов: жители Соликамска заметили медведя в центре города

Новости мира: 14 человек погибли в результате тройной аварии в Перу

Новости мира: восемь человек пострадали при взрыве в жилом доме в Германии

Новости регионов: около 10 человек скончались после отравления алкоголем в Ленобласти

Новости регионов: грузовик столкнулся с товарным поездом в Смоленской области

Более чем 20 преступников ограбили ювелирный магазин в США

Почти 450 тысяч человек эвакуировали на Филиппинах из-за шторма Буалой. Повалены сотни деревьев, десятки домов остались без крыш. По всей стране сейчас работают 307 эвакуационных центров, куда люди перебрались только с самым необходимым. Это уже второй мощный шторм за последние дни, ранее по Филиппинам прошел тайфун "Рагаса".

Бельгия отказала Украине в кредите за счет 140 миллиардов евро из замороженных активов России. Такое решение принял премьер-министр страны. Предложение о беспроцентном займе поступило от канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

Журналисты застали семейную ссору президента США Дональда Трампа и его жены Мелании. Супруги начали выяснять отношения недалеко от иллюминатора вертолета, а потом продолжили конфликт у трапа. После этого они спокойно вышли из самолета.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

